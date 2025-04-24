Пенсионер дал признательные показания по факту сексуального насилия над падчерицей

Тело девушки в сентябре 2024 года нашли на территории детской площадки по улице Евдокима Огнева.

Полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в насилии над падчерицей. Пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с признательными показаниями мужчины.

Напомним, в сентябре 2024 года на территории детской площадки у дома 10 корпус 3 по улице Евдокима Огнева было обнаружено тело 19-летней девушки. Было возбуждено уголовное дело по факту самоубийства. Расследуя обстоятельства гибели юной петербурженки, оперативники установили, что в детстве она на протяжении нескольких лет подвергалась насилию со стороны своего отчима.

Следственными органам по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ. Полицейскими 23 апреля 2025 года 59-летний отчим погибшей девушки был задержан. Подозреваемый в беседе с оперативниками не стал отрицать свою причастность к данному преступлению и дал признательные показания.

Видео: МВД по СПб и ЛО