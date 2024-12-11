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Петербурженка избивала дочерей после их показаний о сексуальном насилии со стороны отчима
Сегодня, 12:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка избивала дочерей после их показаний о сексуальном насилии со стороны отчима

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В отношении матери расследуется уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание), в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

В Петербурге расследуют уголовные дела по фактам нарушения прав несовершеннолетних. Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования данных уголовных дел.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что петербурженка систематически применяла насилие в отношении своих несовершеннолетних дочерей. Дело в том, что незадолго до этого девочки дали показания против сожителя матери. Он подозревается в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей.

В отношении матери расследуется уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание), в отношении мужчины продолжается расследование уголовного дела по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Также молодой продавец-рецидивист подозревается в изнасиловании восьмиклассницы в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: отчим, сексуальное насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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