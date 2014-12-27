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Вышел трейлер комедийного сериала "Красный 5" с Гошей Куценко

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Премьера состоится в 2024 году.

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер нового комедийного сериала "Красный 5". Режиссером проекта выступил Евгений Шелякин.

Сериал расскажет про агента спецслужб Бекешева, которого после нелепой ошибки на задании отправляют в отставку. Его бывший начальник предлагает герою должность в конторе, которая отлавливает преступников с суперспособностями.

В главных ролях сыграли Гоша Куценко, Ян Цапник, Егор Дружинин и другие. Премьера состоится в 2024 году.

Ранее Netflix представил трейлер документального сериала про ЧМ-2022.

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER

Теги: premier, красный 5, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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