Вышел трейлер комедийного сериала "Красный 5" с Гошей Куценко

Премьера состоится в 2024 году.

Онлайн-кинотеатр Premier представил трейлер нового комедийного сериала "Красный 5". Режиссером проекта выступил Евгений Шелякин.

Сериал расскажет про агента спецслужб Бекешева, которого после нелепой ошибки на задании отправляют в отставку. Его бывший начальник предлагает герою должность в конторе, которая отлавливает преступников с суперспособностями.

В главных ролях сыграли Гоша Куценко, Ян Цапник, Егор Дружинин и другие. Премьера состоится в 2024 году.

Ранее Netflix представил трейлер документального сериала про ЧМ-2022.

Видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER