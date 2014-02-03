В клипе ремейка хита "Розовый фламинго" появились птица-Кукушкин и Понасенков на прогулке

Видео уже набрало порядка 90 тысяч просмотров в первые часы после премьеры.

Группа Cream Soda представила новый сингл – ремейк хита Алены Свиридовой "Розовый фламинго". Для съемок в клипе музыканты пригласили и саму певицу. Мини-фильм представлен на канале "Чикен Карри" в YouTube 30 июля.

В видео на песне, представляющей эстетику императорской России, снялся Александр Гудков, роль розового фламинго досталась актеру Никите Кукушкину. Принял участие в клипе также Евгений Понасенков, который снялся в роли аристократа, гуляющего по лесу.

Ранее мы писали, что в Ленобласти хотят создать места для выгула домашних животных.

Видео, кадры: YouTube / Чикен Карри