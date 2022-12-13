Официальное опознание состоялось 21 марта в 09:00.

В сообществе Cream Soda официально подтвердили гибель основателя группы Дмитрия Свиргунова, а также актёра (и бывшего хоккеиста) Георгия Киселёва. Официальное опознание состоялось 21 марта в 09:00.

Накануне появилась информация, что Дмитрий Свиргунов и ещё несколько его друзей провалились под лёд на реке Волге. Вместе с ним был его младший брат Роман, актёр Георгий Киселёв, Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский.

Романа и Аристарха продолжают искать спасатели. Георгий же погиб в машине скорой помощи, Валерия единственная выжила после трагедии. Однако, она не даёт никаких комментариев.

Фото: ВКонтакте/ CREAM SODA