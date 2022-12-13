Основатель группы Cream Soda провалился под лёд во время отдыха в Ярославской области

Основатель группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области. Об этом телеканалу "360" сообщили представители коллектива.
Артист и еще 2 человека (брат и друг музыканта) числятся без вести пропавшими. Известно, что Свиргунов находился на отдыхе в дружеской компании.
Мужчин ищут водолазы. Участники группы ожидают официальной информации от представителей МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с Володарского моста в реку упал мужчина.
Фото: Piter.TV
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