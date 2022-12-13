  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Основатель группы Cream Soda провалился под лёд во время отдыха в Ярославской области
Сегодня, 15:06
61
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Основатель группы Cream Soda провалился под лёд во время отдыха в Ярославской области

0 0

Дмитрий Свиргунов, а также его брат и друг на данный момент числятся без вести пропавшими.

Основатель группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области. Об этом телеканалу "360" сообщили представители коллектива.

Артист и еще 2 человека (брат и друг музыканта) числятся без вести пропавшими. Известно, что Свиргунов находился на отдыхе в дружеской компании.

Мужчин ищут водолазы. Участники группы ожидают официальной информации от представителей МЧС.  

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с Володарского моста в реку упал мужчина.

Фото:  Piter.TV

Теги: cream soda, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии