Основатель группы Cream Soda провалился под лёд во время отдыха в Ярославской области

Дмитрий Свиргунов, а также его брат и друг на данный момент числятся без вести пропавшими.

Основатель группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов провалился под лёд в Ярославской области. Об этом телеканалу "360" сообщили представители коллектива.

Артист и еще 2 человека (брат и друг музыканта) числятся без вести пропавшими. Известно, что Свиргунов находился на отдыхе в дружеской компании.

Мужчин ищут водолазы. Участники группы ожидают официальной информации от представителей МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге с Володарского моста в реку упал мужчина.

Фото: Piter.TV