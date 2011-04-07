В Ленобласти планируют создавать места для выгула домашних животных

Для обустройства специальных площадок для выгула домашних животных органы местного самоуправления Ленобласти пересчитают всех питомцев.

Муниципальные образования Ленинградской области должны будут организовать во всех жилых районах специальные места для выгула домашних животных. Соответствующий приказ выпустило региональное Управление ветеринарии.

Согласно тексту приказа, организация подобных мест будет полностью ложиться на плечи органов местного самоуправления: в первую очередь им необходимо будет заняться выяснением точного количества домашних животных, которых выводят в том или ином дворе на прогулку, и в зависимости от поголовья питомцев обустраивать площадку для гуляний нужной площади.

В зоне для выгула не должно быть зеленых насаждений в виде деревьев и кустарников, она должна быть огорожена не менее чем полутораметровым барьером и удалена от жилых домов на расстояние более сорока метров. Площадка площадью от 90 до 450 квадратных метров будет рассчитана на 10-50 зарегистрированных животных, от 450 до 900 кв.м. - на 50-100, от 900 до 1800 - на 100-200, от 1800 до 3600 - на 200-400, и от 400 до 600 единиц домашних питомцев смогут поместиться в зоне выгула площадью от 3600 до 5400 квадратных метров.

Где искать место для сооружения подобных площадок, Управление ветеринарии не уточнило.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о штрафах за выброшенных питомцев.

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