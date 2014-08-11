В Госдуму внесли проект о штрафах за выброшенных питомцев

За нарушение закона владельцу может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

В Государственную Думу России внесли проект, который предусматривает штрафные санкции для граждан, которые выбросили домашних животных. Об этом информирует пресс-служба думского комитета по государственному строительству и законодательству. За данное правонарушение россиянам может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без присмотра владельца могут оштрафовать на три тысячи рублей, должностное лицо – максимум на 15 тысяч, а юридическое – до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными могут грозить штрафные санкции до 15, 30 и 100 тысяч рублей соответственно.

Также поправками предлагается запретить владельцам питомцев нахождение без намордника и поводка собак вне мест, которые разрешены решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря 2021 года разработать поправки в законодательство об учете домашних и бездомных питомцев.

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