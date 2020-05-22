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Новый ветеринарный участок откроют в Большой Вруде
Сегодня, 9:28
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Новый ветеринарный участок откроют в Большой Вруде

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Он подчеркнул, что здание подготовлено под новый ветеринарный участок с современной системой вентиляции и отопления, общей площадью 76 квадратных метров.

В деревне Большая Вруда (Волосовский район Ленинградской области) идет подготовка к открытию новой ветеринарной лечебницы. В настоящее время, 16 октября, в здании завершаются ремонтные работы.

Руководитель управления ветеринарии 47 региона Леонид Кротов посетил объект и оценил ход работ. Он подчеркнул, что здание подготовлено под новый ветеринарный участок с современной системой вентиляции и отопления, общей площадью 76 квадратных метров.

В лечебнице предусмотрены современные хирургический и терапевтический кабинеты, пункт осеменения сельскохозяйственных животных, а также приемная и зона ожидания. Планируется, что учреждение откроется до конца текущего года.

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Фото: управление ветеринарии Ленобласти

Теги: ленобласть, управление ветеринарии
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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