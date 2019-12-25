Мавзолей Ленина в Москве закроют 23 апреля

Это связано с профилактическими работами.

Усыпальницу на Красной площади закроют для посетителей с завтрашнего дня до 17 мая. Вход к памятнику ограничат для выполнения профилактических работ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ФСО.

Также в ведомстве отметили, что закроется доступ и к некрополю у Кремлевской стены. Отметим, что в феврале прошлого года Мавзолей был недоступен для жителей и гостей города два месяца.

Мавзолей Владимира Ленина — памятник, где с 1924 года в прозрачном саркофаге покоится тело Ленина. После смерти революционера руководство страны приняло решение о сохранении его тела для потомков.

Мемориал открыт для посещения со вторника по четверг и в субботу с 10:00 до 13:00, вход бесплатный. Посетители заходят через металлодетекторы, внутрь нельзя вносить фото- и видеокамеры, телефоны, сумки. Мавзолей и некрополь у подножия Кремлевской стены, где похоронены видные коммунисты, космонавты, учёные, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

