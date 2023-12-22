Стали известны ленинские адреса Петербурга

На сегодняшний день в Северной столице насчитывается свыше 200 ленинских адресов.

Владимир Ленин в общей сложности провел в городе на Неве пять лет. Здесь он учился, скрывался от преследований, вел конспиративные рабочие кружки, принимал участие в партийных собраниях и писал книги. Список адресов приводит spb.aif.ru.



На сегодняшний день в Северной столице насчитывается свыше 200 ленинских адресов. Например, на Большом Казачьем переулке (ранее переулок Ильича), 7 в квартире №13 Ленин жил с февраля 1894 года по апрель 1895 года. Работал помощником присяжного поверенного. Сегодня в здании открыт музей "Разночинный Петербург", где сохранена "Ленинская комната".



На улице 10-я Советская (бывшая Рождественская), 17, квартира 20 Ленин пришел к проверенному большевику Аллилуеву в поисках убежища, когда по решению временного правительства его собирались арестовать и отдать под суд. Сейчас это единственная мемориальная квартира, где Ленин и Сталин жили под одной крышей.



В 1893-1895 годах Ленин был постоянным читателем публичной библиотеки (ул. Садовая, 18). Систематически посещал зал социально-экономической литературы (ныне Ленинский зал).



Еще один адрес — улица Ивана Черных, 23. Там 30 июля 1917 года происходило заседание VI съезда РСДРП (большевиков), "нацелившего партию на вооруженное восстание". С 1990 года здесь работает историко-краеведческий музей "Нарвская застава".



А на улице Сердобольской, 1 в комнатах большевички Маргариты Фофановой Ленин нелегально поселился в начале октября 1917 года. Это была его последняя конспиративная квартира. Из нее 24 октября он ушел в Смольный, чтобы непосредственно руководить вооруженным захватом власти.

Ранее стало известно, как появилось общество "Зелёная лампа" в Петербурге.

Фото: Citywas.ru (люблюпитер)