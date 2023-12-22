Как появилось общество "Зелёная лампа" в Петербурге

Кроме Александра Пушкина, в составе "ламповцев" были поэт Антон Дельвиг, переводчик "Илиады" Николай Гнедич, поручик лейб-гвардии Павел Мансуров, публицист Федор Глинка, театральный критик Яков Толстой и другие.

В марте 1819 года в Петербурге появилось тайное общество, в котором состояли многие известные представители дворянской молодёжи того времени, в том числе и знаменитый поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. Данное общество существовало всего полтора года, но его значимость для молодого поэта и его творчества невозможно переоценить. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

В дальнейшем Пушкин напишет о "Зеленой лампе": "Вот он, приют гостеприимный, приют любви и вольных муз". Таким образом, он вспоминал вечера, проведенные в кругу единомышленников в комнате, освещенной таинственным зеленым светом. Сама "лампа" стала для него настоящей школой поэтического мастерства и источником вдохновения.

Напомним, что в 1817 году Пушкин только что закончил лицей и полностью погрузился в петербургскую жизнь. Ему было 18 лет, а его друзьями были будущие декабристы. Кроме Пушкина, в составе "ламповцев" были поэт Антон Дельвиг, переводчик "Илиады" Николай Гнедич, поручик лейб-гвардии Павел Мансуров, публицист Федор Глинка, театральный критик Яков Толстой и другие. Они любили собираться за круглым столом, чтобы читать свои очерки о русском театре, писать статьи по историческим темам, произведения публицистического и вольнолюбивого характера. Их встречи часто имели политическое значение. На собраниях обсуждалось будущее российского общества. Один из "ламповцев" – Александр Улыбышев – даже написал утопическую повесть "Сон", где изобразил картину общества через 300 лет.

При жизни Пушкина появилась легенда о том, что "ламписты" были связаны с тайной организацией и представляли собой аналог масонского ордена. В то время в Петербурге действовало тайное общество декабристов "Союз благоденствия". Многие полагали, что "Зеленая лампа" являлась одно из литературных крылышек этой организации, через которую можно было удобно пропагандировать декабристские идеи. В 1820 году общество "Зеленая лампа" распалось.

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Фото: Piter.TV