Ди Каприо и Де Ниро снимутся в новом фильме Скорсезе

Лента под названием "Убийцы лунного цветка" будет киноадаптацией романа Дэвида Гранна.

Отличные новости для поклонников Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро. Во время церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США стало известно, что голливудские актеры вместе снимутся в новом фильме режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка". Об этом пишут журналисты издания Explore Entertainment.

Выход масштабной киноадаптации романа Дэвида Гранна запланирован на 2021 год. История разворачивается в 1920-х гг. вокруг индейского племени Осейдж, проживающего в американском городе Оклахома. Коренных американцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив нефть. Массовые убийства привлекают внимание сотрудников ФБР, и они приступают к расследованию.

Сценарий для фильма пишет Эрик Рот, который однажды уже создал гениального "Форреста Гампа". Съемки запланированы на весну этого года.

Ранее мы писали, что россияне могут остаться без голливудского кино в майские праздники.