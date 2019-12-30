Названы лауреаты премии Гильдии киноактеров США

Торжественная церемония состоялась в воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе.

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года. 26-я церемония состоялась в воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе. Запись трансляции опубликована на YouTube-канале TNT.

Главную премию за лучший актерский состав получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун-хо. Награда за лучшую мужскую роль досталась Хоакину Фениксу за роль в "Джокере". В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" победил Брэд Питт, сыгравший в "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль в фильме "Джуди". Приз за лучшую женскую роль второго плана достался Лоре Дерн, снявшейся в фильме "Брачная история".

Роберта Де Ниро удостоили награды за вклад в профессию за роль в "Ирландце". Дженнифер Энистон и Питер Динклэйдж признали лучшими актерами драматических сериалов. Аналогичную награду за комедийные сериалы получили Тони Шелуб и Фиби Уоллер-Бридж.

В понедельник, 13 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию "Оскар". Piter.TV публиковал список претендентов.