"Дылда" не вошла в шорт-лист премии "Оскар"

Публикуем список фильмов и актёров, которые поборются за статуэтку.

В понедельник, 13 января, огласили список номинантов, которые 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде" смогут получить ежегодную премию Американской киноакадемии "Оскар".

В шорт-листах номинаций не оказалось ни одного представителя России. Ни фильма "Дылда" Кантемира Балагова, ни "Акварели" Виктора Коссаковского, ни мультфильма "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита не оказалось в номинациях "Лучший иностранный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм" соответственно.

За лучшую женскую роль второго плана поборются:

Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ( "Скандал")

За лучшую мужскую роль второго плана:

Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"

Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"

Энтони Хопкинс, "Два Папы"

Аль Пачино, "Ирландец"

Джо Пеши, "Ирландец"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Тело Христово" (Польша)

"Страна мёда" (Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)

Лучший фильм:

"Форд и Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Паразиты"

"Однажды в Голливуде"

Лучший актёр первого плана:

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Леонардо ДиКаприо ("Однажды в... Голливуде" )

Адам Драйвер ("Брачная история")

Джонатан Прайс ("Два Папы")

Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса плана:

Синтиа Эриво ("Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")

Сирша Ронан ("Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ("Скандал")

Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший дизайн костюмов:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Однажды в... Голливуде"

Лучший режиссёр:

Мартин Скорсезе ("Ирладнец")

Тодд Филлипс ("Джокер")

Сэм Мендес ("1917")

Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде" )

Пон Джун-хо ("Паразиты")

Полный список номинантов – на сайте Американской киноакадемии.

Фото: Pixabay