"Дылда" не вошла в шорт-лист премии "Оскар"

В понедельник, 13 января, огласили список номинантов, которые 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде" смогут получить ежегодную премию Американской киноакадемии "Оскар".
В шорт-листах номинаций не оказалось ни одного представителя России. Ни фильма "Дылда" Кантемира Балагова, ни "Акварели" Виктора Коссаковского, ни мультфильма "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита не оказалось в номинациях "Лучший иностранный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный анимационный фильм" соответственно.
За лучшую женскую роль второго плана поборются:
Кэти Бейтс ("Дело Ричарда Джуэлла")
Лора Дерн ("Брачная история")
Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо")
Флоренс Пью ("Маленькие женщины")
Марго Робби ( "Скандал")
За лучшую мужскую роль второго плана:
Брэд Питт, "Однажды в... Голливуде"
Том Хэнкс, "Прекрасный день по соседству"
Энтони Хопкинс, "Два Папы"
Аль Пачино, "Ирландец"
Джо Пеши, "Ирландец"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Тело Христово" (Польша)
"Страна мёда" (Македония)
"Отверженные" (Франция)
"Боль и слава" (Испания)
"Паразиты" (Южная Корея)
Лучший фильм:
"Форд и Феррари"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
"1917"
"Паразиты"
"Однажды в Голливуде"
Лучший актёр первого плана:
Антонио Бандерас ("Боль и слава")
Леонардо ДиКаприо ("Однажды в... Голливуде" )
Адам Драйвер ("Брачная история")
Джонатан Прайс ("Два Папы")
Хоакин Феникс ("Джокер")
Лучшая актриса плана:
Синтиа Эриво ("Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ("Брачная история")
Сирша Ронан ("Маленькие женщины")
Шарлиз Терон ("Скандал")
Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший дизайн костюмов:
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
"Однажды в... Голливуде"
Лучший режиссёр:
Мартин Скорсезе ("Ирладнец")
Тодд Филлипс ("Джокер")
Сэм Мендес ("1917")
Квентин Тарантино ("Однажды в... Голливуде" )
Пон Джун-хо ("Паразиты")
Полный список номинантов – на сайте Американской киноакадемии.
Фото: Pixabay
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