Оскар 2019: самые блистательные наряды на красной дорожке

Piter.TV публикует подборку самых запоминающихся образов знаменитостей.

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". В этот день звезды блистали на красной дорожке в восхитительных нарядах, которые дополняли яркие аксессуары. Piter.TV публикует подборку самых запоминающихся образов знаменитостей.

Самым заметным украшением 91-й церемонии стало ожерелье, в котором появилась Леди Гага на красной дорожке кинотеатра Dolby Theatre. Колье с желтым бриллиантом в 128,54 карата получило название "Бриллиант Тиффани". Ранее его надевали на светские мероприятия лишь дважды — в 1957 и 1961 гг.

Дополнило образ певицы черное длинное платье английского дизайнера Александра Маккуина и черные перчатки выше локтя, которые еще больше подчеркнули необычный цвет украшения.

Не менее интересным оказался образ актера Джейсона Момоа, исполнившего главную роль в фильме "Аквамен". Он удивил зрителей резинкой для волос, которую носил на руке всю церемонию. Аксессуар был обтянут розовым вельветом (в цвет костюма) и находился на запястье левой руки.

Актриса Эми Адамс блистала на красной дорожке в сшитом на заказ серебряном платье с бисером от Versace. Дополняли образ бриллианты производства компании Сartier.

Актер и бывший футболист Терри Крюс надел на 91-ю церемонию вручения "Оскар" весьма необычный "галстук". Вместо привычной для красной дорожки бабочки на шее и плечах оказался бандаж из крокодиловой кожи. Смотрится довольно эффектно.

Актриса Мишель Йео выбрала для выхода в свет платье легкого розового оттенка. Для отделки верха была использована металлическая ткань, из которой была сделана и сумочка Йео.

Актриса и модель Лора Хэрриер выделялась среди остальных звезд не только стильным платьем нежно-голубого цвета, но и такого же оттенка тенями. Она густо наложила их на верхние веки, чем, по мнению многих обозревателей, придала глазам сказочный вид.

И, конечно, нельзя оставить без внимания экстравагантный наряд Билли Портера на Оскаре-2019. Актер позировал перед камерами то ли в костюме, то ли в платье. Верх напоминал обычный пиджак и рубашку с галстуком-бабочкой. Однако низ плавно перетекал в пышную юбку.

Ранее мы писали, что Леди Гага расплакалась во время церемонии вручения премии "Оскар".

Фото: Instagram / lauraharrier, michelleyeoh_official, terrycrews, VERSACE, theacademy, tiffanyandco, theebillyporter