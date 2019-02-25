Трогательное видео: Леди Гага расплакалась во время церемонии вручения премии "Оскар"

Фильм "Звезда родилась" получил награду за лучшую песню.

В ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения кинопремии "Оскар". В номинации "Лучшая песня" победила композиция Shallow из фильма "Звезда родилась" с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях. В сети появилось трогательное видео, на котором певица расплакалась после того, как получила заветную статуэтку.

В номинации "Лучшая песня" было представлено пять композиций. Однако именно Shallow смогла запасть в душу зрителям и членам жюри. Купер и Гага исполнили эту композицию на сцене во время "Оскара". В зале она произвела колоссальный фурор. Другие участники церемонии также не смогли сдержать эмоций, услышав трогательную песню.

Напомним, что лучшим фильмом года признана "Зеленая книга". В номинации "Лучшая женская роль" победила Оливия Колман за роль в фильме "Фаворитка". Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Рами Малек за роль в фильме "Богемская рапсодия"

Видео: Twitter / Ritika Sajdeh, Shuj