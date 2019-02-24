Лучшим фильмом года признана "Зеленая книга"

Награду получила драма "Зеленая книга".

Престижную кинопремию Оскар в номинации за лучший фильм получила работа "Зеленая книга". За название самой качественного кино 2019 года боролись восемь конкурсантов.

Среди номинантов оказалась и "Зеленая книга" Питера Фаррелли. История фильма вертится вокруг героя Тони Липа, которого сыграл Виго Мортенсен, известный широкой публике по роли Арагорна во "Властелине колец". Тони устроился работать к лучшему джазовому музыканту просты водителем. Молодые люди отправились вместе в тур по югу Америки. им пришлось привыкать друг другу, так как один - вышибала итальянского происхождения, не знающий о хороших манерах, а второй - утонченный деятель искусства.

В 2019 году внимание кинокритиков пало на картину "Власть", рассказывающую об одном из самых влиятельных людей в Америке, которому приписывали практически безграничные возможности и незаурядный дар убеждения. Оставаясь в тени, 46-вице-президент Дик Чейни, по мнению многих, являлся кукловодом политиков и банкиров своего времени.

Для исполнения роли Кристиану Бейлу пришлось набрать около 20 килограммов лишнего веса, чтобы походить на Дика.

Его партнерша также вжилась в роль. Эмми Адамс не выходила из образа даже вне съемочного процесса. Даже с коллегами по цеху, вне камеры она говорила голосом своей героини.

Не обошли вниманием и режиссерскую работу Бредли Купера "Звезда родилась". Селебрити занял не только кресло главного на съемочной площадке, но также исполнил одну из ролей. Главного женского персонажа киноленты сыграла популярная певица Леди Гага. По сюжету музыкант знакомится с молодой талантливой девушкой, Он уговаривает ее попробовать свои силы не только в качестве автора песен, но и самой выступать со своим творчеством. Многие сцены были сняты во время гастрольного тура Леди Гаги, а все вокальные партии записаны в живую.

Отдельного внимания оказался достоен и фильм Брайана Сингера о музыкальной группе Queen. Биографическая работа о пути создания легендарного коллектива и до момента выступления на благотворительном концерте в 1985 году.

Главная роль - солиста Фредди Меркьюри отдана Рами Малеку, прославившемуся благодаря роли в телевизионном проекте "Мистер Робот". Ранее лидера группы должен был сыграть Саша Барон-Коэн, но ему пришлось покинуть съемочную площадку после конфликта с членами коллектива Queen. Им не понравилось, что история будет вертеться именно вокруг солиста, а не всей группы.

Открытием стала для широкой публики и критиков фильм "Рома" о мексиканской семье, живущей в условиях 1970-ых годов в США. Режиссер Альфонсо Куарон показал год из жизни мигрантов. Фильм выкупил сервис Нетфликс, хотя изначально планировалось, что кино выйдет в широкий прокат.

Картина "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса повествует о жизни королевского двора во времена Анны Стюарт. Из-за политических интриг правительница рассорилась с ближайшей приближенной - Герцогиней Мальборо. Виной к этому послужила соперница, которая также мечтала добиться расположения королевы - придворной дамы Эбигейл Мэшем.

Исполнительница роли герцогини Рэйчел Уайз также получила номинацию на лучшую женскую роль. Известно, что изначально персонажа должна была сыграть Кейт Уинслет, но после режиссер внес правки. В актерский состав фильма также входит Эмма Стоун и Николас Холт.

Фильм "Черная пантера", входящий во франшизу кинокомиксов Марвел, также могла стать лучшим фильмом года. Райан Куглер представил зрителям историю о принце из африканского племени, который под маской супергероя борется с несправедливостью и защищает свой народ от нападений врагов.

"Черный клановец" - криминальная драма, которая также стала лауреатом на "Лучший фильм". В основе картины лежат реальные события, происходившие в 1979 году в Америке. Чернокожему полицейскому пришлось внедриться к Ку-клус-клану, чтобы раскрыть преступное сообщество. Режиссер Спайк Ли пригласил на главные роли в картине Алека Болдуина, Джона Дэвида Вашингтона и Исайю Уитлок младшего.

После премьерного показа зрители в течение шести минут аплодировали создателям киноленты.

Фото: Instagram/theoscarworld

Видео: YouTube