Россияне выбрали лучшие фильмы 2019 года

Лидирующую позицию заняла картина американского режиссера "Зеленая книга".

Аналитики портала "КиноПоиск" на основе оценок зрителей составили рейтинг лучших фильмов, сериалов и персон уходящего года. Об этом пишет "Лента.ру".

Главным иностранным фильмом года стала "Зеленая книга" Питера Фаррелли. Работа американского режиссера также оказалась одной из самых популярных на КиноПоиск HD. В тройку зарубежных фильмов вошли "Джокер" и "Мстители: Финал".

Среди российских фильмов зрители выделили "Балканский рубеж" Андрея Волгина. За ним следуют "Текст" Клима Шипенко и "Завод" Юрия Быкова.

"Человек-паук: Через всленные" победил в номинации "Главный анимационный фильм 2019 года". "Игру престолов" назвали главным сериалом уходящего года. Также эксперты "КиноПоиска" выделили "Чернобыль" от телеканала HBO.

Аналитики также составили рейтинг персон года. Самым популярным режиссером оказался Квентин Тарантино. Хоакина Феникса и Бри Ларсона назвали самыми популярными зарубежными актерами. Самыми популярными российскими актерами стали Александр Петров и Кристина Асмус.

Ранее критики назвали "Кошек" самым бессмысленным фильмом 2019 года.

Видео: YouTube / Universal Pictures