Критики назвали "Кошек" самым бессмысленным фильмом 2019 года

Экранизации бродвейского мюзикла поставили самые низкие баллы.

Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года. Так, на портале выставили оценку в 31 балл. Но это еще не плохой результат. Агрегатор Rotten Tomatoes был еще более суров: рейтинг фильма составил 16 баллов.

Премьера мюзикла на Западе состоялась сегодня, 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.

Самый первый трейлер удивил и напугал многих зрителей реалистичностью кошек. Пользователей интернета сбила с толку "технология цифрового меха". Каждый раз, когда у кошек дергаются уши и хвосты, люди думают лишь о том, как ужасно это выглядит. Еще больше волнуют вопросы, ответы на которые не найти на просторах интернета: "Почему у кошек есть грудь, но нет сосков?", "Почему у некоторых – пушистые лапы, а у других – обувь?", "Что за чудовищные, мурлыкающие, лижущие химеры?".

Главные роли в фильме исполнили звезды мирового уровня. В их числе Джудит Денч, Идриса Эльбы и Тейлор Свифт.

Ранее Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве "Аватара".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia