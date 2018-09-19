Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве "Аватара"

"Зрители не совсем понимают масштабы и сложность этого процесса".

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал о процессе работы над продолжением фильма "Аватар" и объяснил, почему приходится так долго ждать новых частей. Об этом сообщило издание Variety.

Режиссёр рассказал, что с 2013 года и до настоящего времени команда проектировала мир для четырёх фильмов, писались сценарии сразу для четырёх картин, подбирались актёры. Также был выполнен performance captured" для второй, третьей и частично четвертой серии.

Зрители не совсем понимают масштабы и сложность этого процесса. <…> Как правило, производство одного такого проекта занимает около четырех лет, так что простой подсчет позволяет определить, что релиз в декабре 2021 года вполне оправдан, – сказал режиссёр

Также Джеймс Кэмерон рассказал, что большая часть действий второй части "Аватара" происходит под водой. Поэтому все участники проходили подготовку, чтобы задерживать дыхание под водой на несколько минут.

Ранее Кэмерон показал фото со съемок "Аватара 2.