Кэмерон показал фото со съемок "Аватара 2"

На снимке видно, как режиссер с камерой заходит в бассейн с машинами для создания волн.

Режиссер Джеймс Кэмерон показал в Twitter кадр со съемочной площадки второй части фильма "Аватар".

На снимке видно, как режиссер с камерой заходит в бассейн с машинами для создания волн.



(Переод: Аппараты для создания волн, открытый огонь и Джеймс Кэмерон с 3D камерой — обычный день на съемках сиквелов "Аватара").

Все действия в фильме происходят через несколько лет после событий, показанных в первой части. Джеймс Кэмерон: "В Аватаре-2 действие будет происходить от лица дочери Джейка и Нейтири"

Видео: Youtube/ Smasher