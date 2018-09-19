Джеймс Кэмерон: "В Аватаре-2 действие будет происходить от лица дочери Джейка и Нейтири"

Режиссер раскрыл детали сюжета продолжения "Аватара".

Основные съемки продолжения фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона закончились еще в 2018 году, но детали сюжета до сих пор были никому не известны. Режиссер дал эксклюзивное интервью Empire.

Во второй части показываются события, произошедшие несколько лет спустя. Джейк и Нейтири стали семьей и у них есть восьмилетняя дочь. В определенный момент она становится свидетелем ссоры родителей и дальше эпизод будет показан от лица ребенка.

Это трехстраничная сцена спора между Джейком и Нейтири. Семейная ссора. Очень важная для всего сюжета. Я решился снять ее от лица девочки, прячущейся и подглядывающей за действием. Джеймс Кэмерон

Также режиссер рассказал, что для фильмов "Аватар-2" и "Аватар-3" на данный момент сняты только сцены с захватом движений актеров, "живых" актеров еще предстоит снять. Для того, чтобы доснять оставшиеся сцены, Кэмерону понадобится пять месяцев.

Фото и видео: Teaser PRO/ Youtube