"Сезар" за лучший фильм присужден картине "Счастливо оставаться"

Режиссером картины выступил Альбер Дюпонтель.

Французская кинопремия "Сезар" в 2021 году за лучший фильм присуждена картине "Счастливо оставаться" автора Альбера Дюпонтеля. Ранее эта картина получила статуэтки в номинациях "лучший режиссер" и "лучший сценарий". Трансляцию торжественной церемонии вел местный телеканал Canal+. Приз за лучшую мужскую роль достался Сами Буажила за фильм "Сын". А лучшей актрисой стала Лор Калями, исполнившая роль в фильме "Антуанетта в Севенне".

Напомним, что 46-ая премия "Сезар" проходила в особых условиях из-за ограничений, введенных правительством на фоне распространения коронавирусной инфекции. Мероприятие проводилось в концертном зале Оlympia. В нем присутствовали только номинанты и ведущие. Все приглашенные гости должны были предоставить организаторам церемонии отрицательный тест на COVID-19. При входе им измерялась температура.

Право вести церемонию досталось французской актрисе Марине Фуа.

Актриса разделась догола на кинопремии "Сезар" в знак протеста.

Фото: Pixabay.com