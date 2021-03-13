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Актриса разделась догола на кинопремии "Сезар" в знак протеста

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Корина Масьеро поддержала требования французских актеров об открытии культурных учреждений в стране.

Французская актриса Корина Масьеро разделась догола на кинопремии "Сезар" в знак протеста. В качестве протеста из-за закрытия культурных учреждений в стране, в том числе и кинотеатров, звезда организовала собственный перформанс на сцене. Известно, что 57-летняя актриса вручала награду в номинации "Лучшие костюмы". Она появилась на публике в "окровавленном" костюме осла. На ее лице так же был красный грим. 

Корина Масьеро поддержала артистов, которые находятся в здании парижского театра "Одеон". Они захватили помещение и требуют от властей открытия культурных учреждений. В конце своей речи женщина разделась перед камерами. На ее груди было написано No culture, no future. на спине француженка написала обращение к главе местного правительства Жану Кастексу с требованием "возвращения искусства".

Сейчас мы такие — абсолютные голые.

Корина Масьеро, французская актриса

Напомним, что кинопремия "Сезар" вручается академией кинематографических искусств и техники Франции с 1976 года.

Стали известны победители кинопремии "Золотой Орел".

Фото и видео: Telegram/LifeShot

Теги: актриса, кинопремия, корина масьеро, сезар, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Происшествия,

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