Актриса разделась догола на кинопремии "Сезар" в знак протеста

Корина Масьеро поддержала требования французских актеров об открытии культурных учреждений в стране.

Французская актриса Корина Масьеро разделась догола на кинопремии "Сезар" в знак протеста. В качестве протеста из-за закрытия культурных учреждений в стране, в том числе и кинотеатров, звезда организовала собственный перформанс на сцене. Известно, что 57-летняя актриса вручала награду в номинации "Лучшие костюмы". Она появилась на публике в "окровавленном" костюме осла. На ее лице так же был красный грим.

Корина Масьеро поддержала артистов, которые находятся в здании парижского театра "Одеон". Они захватили помещение и требуют от властей открытия культурных учреждений. В конце своей речи женщина разделась перед камерами. На ее груди было написано No culture, no future. на спине француженка написала обращение к главе местного правительства Жану Кастексу с требованием "возвращения искусства".

Сейчас мы такие — абсолютные голые. Корина Масьеро, французская актриса

Напомним, что кинопремия "Сезар" вручается академией кинематографических искусств и техники Франции с 1976 года.

Стали известны победители кинопремии "Золотой Орел".

Фото и видео: Telegram/LifeShot