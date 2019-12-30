Стали известны победители кинопремии "Золотой Орел"

Подведены итоги кинопремии "Золотой Орел" по итогам минувшего года. Премию за лучший фильм получила картина "Текст" режиссера Клима Шипенко. Также актеры из этого фильма, Александр Петров и Иван Янковский, получили призы за лучшие мужскую роль и мужскую роль второго плана соответственно. Примечательно, что в "главной" мужской номинации соперниками Петрова из "Текста" помимо Юрия Борисова из "Быка" была роль Александра Петрова в фильме "Т-34".
Приз за лучшую женскую роль получила Виктория Мирошниченко ("Дылда" Кантемира Балагова). Приз за лучшую режиссуру получил Алексей Сидоров ("Т-34"). Почетную премию за вклад в российский кинематограф вручили Алисе Фрейндлих.
Отметим, что кинопремия "Золотой орел" основана в 2002 году.
Ранее мы сообщали о том, что фильм "Текст" воплотился в жизни Кристины Асмус.
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