Стали известны победители кинопремии "Золотой Орел"

Лучшим актером был признан Александр Петров, который, фактически, боролся с самим собой.

Подведены итоги кинопремии "Золотой Орел" по итогам минувшего года. Премию за лучший фильм получила картина "Текст" режиссера Клима Шипенко. Также актеры из этого фильма, Александр Петров и Иван Янковский, получили призы за лучшие мужскую роль и мужскую роль второго плана соответственно. Примечательно, что в "главной" мужской номинации соперниками Петрова из "Текста" помимо Юрия Борисова из "Быка" была роль Александра Петрова в фильме "Т-34".

Приз за лучшую женскую роль получила Виктория Мирошниченко ("Дылда" Кантемира Балагова). Приз за лучшую режиссуру получил Алексей Сидоров ("Т-34"). Почетную премию за вклад в российский кинематограф вручили Алисе Фрейндлих.

Отметим, что кинопремия "Золотой орел" основана в 2002 году.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Текст" воплотился в жизни Кристины Асмус.