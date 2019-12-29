Роман Полански со скандалом получил премию "Сезар" за режиссуру

Сам режиссер решил не появляться на церемонии вручения премии.

Французский режиссер Роман Полански стал участником скандала на вручении ежегодной национальной кинопремии "Сезар". Его картина "Офицер и шпион" получила приз за лучшую режиссуру, однако это не устроило часть зрителей, покинувших зал, где проходила церемония вручения наград. Общественное порицание фигуры режиссера связано с тем, что Полански до сих пор обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Определенные дела до сих пор не закрыты.

Триумфатором премии стал фильм "Отверженные".

Ранее мы сообщали о том, что российский кинопрокат занял первое место среди стран Европы. За два года в кинотеатрах нашей страны продали более 200 миллионов билетов.

Видео: Youtube / FRANCE 24, iVideos