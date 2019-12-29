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Роман Полански со скандалом получил премию "Сезар" за режиссуру

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Сам режиссер решил не появляться на церемонии вручения премии.

Французский режиссер Роман Полански стал участником скандала на вручении ежегодной национальной кинопремии "Сезар". Его картина "Офицер и шпион" получила приз за лучшую режиссуру, однако это не устроило часть зрителей, покинувших зал, где проходила церемония вручения наград. Общественное порицание фигуры режиссера связано с тем, что Полански до сих пор обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Определенные дела до сих пор не закрыты.

Триумфатором премии стал фильм "Отверженные".

Ранее мы сообщали о том, что российский кинопрокат занял первое место среди стран Европы. За два года в кинотеатрах нашей страны продали более 200 миллионов билетов.

Видео: Youtube / FRANCE 24, iVideos

Теги: кино, полански, роман полански, сезар, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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