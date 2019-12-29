Россия оказалась крупнейшим кинорынком в Европе

Продали больше 200 миллионов билетов за два года

Российский кинопрокат занял первое место среди стран Европы. Об этом сообщили в Фонде кино". За два года в кинотеатрах нашей страны продали более 200 миллионов билетов.

Данные взяли из доклада европейской аудиовизуальной обсерватории. Его представили на Берлинском кинофестивале.

- Европейская аудиовизуальная обсерватория в рамках Берлинского кинофестиваля представила предварительный доклад о посещаемости кинотеатров за 2019 год в странах ЕС и других странах Европы, невходящих в Евросоюз. Россия заняла в нем первое место по посещаемости кинотеатров , - сказано в докладе.

В 2019 году российские кинотеатры посетили 219,4 миллионов зрителей. Это на 9,5% больше чем в 2018.

Ранее "Лед 2" собрал в России более миллиарда рублей в прокате.