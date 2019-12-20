Фильм "Лед 2" собрал в прокате более 1 млрд рублей

Главные роли в картине исполнили Александр Петров и Аглая Тарасова.

Фильм Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС, опубликованные на сайте Фонда кино.

Драма с Александром Петровым и Аглаей Тарасовой вышла на широкие экраны 14 февраля. В день премьеры "Лед 2" заработал более 193 млн рублей, а первый уикенд принес картине почти 578 млн рублей.

В продолжение картины главные герои – фигуристка Надя и хоккеист Саша – поженились и мечтают о ребенке. Правда, цена, которую придется заплатить паре за эту мечту, очень высока.

Кроме Петрова и Тарасовой в фильме снялись Виталия Корниенко, Мария Аронова, Надежда Михалкова, Сергей Лавыгин и др.

Ранее мы писали, что HBO объявила о специальном эпизоде сериала "Друзья".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU