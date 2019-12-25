HBO объявила о специальном эпизоде сериала "Друзья"

Премьера состоится на сервисе HBO Max.

Стало известно, что в ближайшем будущем выйдет специальный эпизод сериала "Друзья", в котором все актеры оригинального проекта 90-х годов снова воссоединятся. Об этом сообщили на сайте WarnerMedia.

Специальную серию покажут подписчикам стримингового сервиса HBO Max, который запустят уже в мае 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что все звезды оригинального сериала (Дэвид Швиммер, Мэтт ЛеБлан, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэтью Перри и Лайза Кудроу) примут участие в съемках. Известно, что звезды запросили гонорары от 3 до 4 млн долларов. Студия заявила, что переговоры были "тяжелыми". HBO планирует потратить на каст для спецвыпуска 20 млн долларов.

Первые сообщения о возвращении сериала появились в ноябре 2019 года. "Друзья" признаны одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус"