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Сериал "Друзья" вернется основным составом на экраны HBO Max

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Все звезды оригинального сериала примут участие в съемках.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что сериал "Друзья" вернется основным составом на экраны HBO Max. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.

Отмечается, что все звезды оригинального сериала примут участие в съемках. Известно, что звезды запросили гонорары от 3 до 4 млн долларов. Студия заявила, что переговоры были "тяжелыми". HBO планирует потратить на каст для спецвыпуска всего 20 млн долларов.

Когда именно выйдет спецвыпуск неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что кинолента "Достать ножи" получит продолжение.

Видео:MsMojo/YouTube

Теги: кино, культура, сериал друзья
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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