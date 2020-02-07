Кинолента "Достать ножи" получит продолжение

В пятницу, 7 февраля, стало известно, что у кинооленты "Достать ножи" появится продолжение. Об этом заявил Генеральный директор компании Lionsgate Джон Фелтхеймер. Об этом сообщает Deadline.
По словам Джона Фелтхеймера, фильм точно должен получить продолжение. В настоящее время, студия разрабатывает сценарий.
Напоним, что "Достать ножи" заработал в прокате $300 млн. Также режиссер киноленты Райан Джонсон получил свою первую номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.
В центре сюжета расследование убийства писателя Харлана Тромби сразу после его 85-летия. Дело ведет детектив Бенуа Блан. дело в том, что у погибшего были непростые отношения со своей семьей.
Главные роли исполнили Дэниел Крейг, Тони Коллетт, Ана де Армас, Крис Эванс, Майкл Шеннон, Кэтрин Лэнгфорд, Джейми Ли Кертис и другие.
Дата релиза новой части пока не разглашается.
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Видео:iVideos/YouTube
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