HBO задумался о продолжении сериала "Друзья"

Телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros.

В среду, 13 ноября, стало известно, что HBO может снять продолжение сериала "Друзья". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным инсайдера, в данный момент телеканал HBO ведет переговоры с Warner Bros. Сделка находится в зачаточном состоянии. Уточняется, что в случае подписания, на экраны вернется звездный состав сериала. Кроме того, к работе над продолжением "Друзей" привлекут создателей оригинала — Дэвида Крейна и Марту Кауффман. Ранее Дженнифер Энистон намекнула на продолжение сериала "Друзья".

"Друзья" признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х годов. Сама постановка и творческая группа получили множество наград, в том числе шесть премий "Эмми" и премию "Золотой глобус".

Ранее мы сообщали о том, что Билл Мюррей сыграет в сиквеле "Охотников за привидениями".

Видео:edisonlsm/YouTube