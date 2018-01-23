Американская актриса отметила, что готова вернуться к роли Рэйчел Грин.

Дженнифер Энистон намекнула на продолжение сериала "Друзья". Американская актриса отметила, что готова вернуться к роли Рэйчел Грин. Об этом она написала в своем Instagram.

Энистон рассказала, что раньше мужская часть сериала с сомнением относилась к воссоединению "Друзей". Однако сейчас все участники телешоу готовы возобновить съемки.

Американский комедийный телесериал повествует о жизни шестерых друзей. С 1994 по 2004 гг. было снято 10 сезонов, в общей сложности 236 серий. "Друзья" стал одним из самых популярных сериалов мира и приобрел множество поклонников.

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Видео: YouTube / TheEllenShow