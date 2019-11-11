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Билл Мюррей сыграет в сиквеле "Охотников за привидениями"

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В России выход картины запланирован на девятое июля 2020 года.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что Билл Мюррей сыграет в новой части "Охотников за привидениями". Об этом сообщает издание Independent.

Кроме того, в новой части появятся Эрни Хадсон, Сигурни Уивер и Энни Поттс, которые также играли в оригинальной кинокартине. Отмечается, что пока неизвестно какую роль они будут играть и сколько у "старго" состава охотников экранного времени.

В России выход картины запланирован на девятое июля 2020 года.

Напомним, что оригинальные "Охотники за привидениями" вышли в 1984 году.

Ранее мы сообщали о том, что сценаристка "Рика и Морти" напишет сценарий к сериалу "Женщина-Халк".

Видео:American Film Institute, TheDukeOfNewYork1, TODAY, BobbyPeru/YouTube

 

Теги: билл мюррей, кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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