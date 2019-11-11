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Сценаристка "Рика и Морти" напишет сценарий к сериалу "Женщина-Халк"

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Проект разрабатывает стрим-сервис Disney+.

В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что сценаристка "Рика и Морти" напишет сценарий к сериалу "Женщина-Халк". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, что женщина-Халк является двоюродной сестрой Брюса Бэннера, известного как Халк. Её зовут Дженнифер Уолтерс. Она мутирует, когда её родственник переливает ей свою кровь. 

Проект разрабатывает стрим-сервис Disney+. Дата премьеры пока не назначена.

Ранее мы сообщали о том, что зрители назвали самый популярный фильм 2019 года.

Видео:ЕНОТ/YouTube

 

Теги: женщина халк, кино, комиксы, культура, мстители
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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