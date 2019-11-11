Зрители назвали самый популярный фильм 2019 года

Главным фильмом года признали "Мстители: Финал".

В понедельник, 11 ноября, стали известны результаты американской премии People"s Choice Awards. Награды присуждают по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает издание Entertainment Tonight.

Лучшим фильмом 2019 года названа кинолента "Мстители: Финал". Кроме того, фильм завоевал награду в номинации "Лучший боевик". Также Роберт Дауни-младший, который сыграл супергероя Железный человек, оказался лучшим актером года. А Том Холланд удостоился звания главной звезды боевиков.

Картина "Мстители: Финал" вышла в мировой прокат 24 апреля и установил несколько рекордов. На данный момент фильм имеет оценку 7,7 баллов на ресурсе "Кинопоиск" и 8,7 баллов на IMDB.

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Видо:MARVEL Россия/YouTube