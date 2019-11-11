В понедельник, 11 ноября, стало известно о том, что актер Маколей Калкин снова снялся в рождественской рекламе. Ролик опубликован на YouTube-канале Happy Socks.
Маколей Калкин предстает перед зрителями в образе повзрослевшего Кевина из фильма "Один дома". На нём носки шведского бренда, в руках игуана с красным бантом. Примечательно, что у Калкина накрашены ногти на руках.
"Каждый день – праздник, кроме, как вы знаете, самих праздников. Я стал слишком стар для всего этого дерьма",
—сказано в сообщении.
В компании отметили, что Маколей Калкин также стал дизайнером одной из пар носков. На моделе изображены заячьи уши. Это параллель с подкастом актера, который называется BunnyEars.
Ранее мы сообщали о том, что "Семейка Аддамс" вновь стала лидером российского проката.
Фото и видео:Happy Socks/YouTube
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