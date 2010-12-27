"Семейка Аддамс" вновь стала лидером российского проката

Мультфильм собрал 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня.

В понедельник,11 ноября, стало известно о том, что "Семейка Аддамс" возглавила российский прокат вторые выходные подряд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Анимация собрала 157,5 млн рублей за минувшие четыре дня. Режиссерами проекта выступили Грег Тирнан, который ранее снял "Полный расколбас" и Конрад Вернон , который работал над мультфильмом "Шрек-2".

Сюжет мультипликации основан на комиксах Аддамса. Сценарий для него написала Памела Петтлер , которая занималась проектом "Девять".

Главных героев озвучили Оскар Айзек, Хлоя Грейс Морец, Шарлиз Терон, Финн Вольфхард и другие.

Ранее мы сообщали о том, что "Джокер" может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов.

Фото: кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"