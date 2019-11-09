"Джокер" может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Кинокомикс обогнал фильм "Маска".

Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории. Об этом сообщает Forbes.

Предполагается, что за эти выходные сборы фильма могут перевалить за 957 миллионов долларов. Это превысит бюджет ленты в 15,3 раза. Ранее рекорд принадлежал "Маске" с Джимом Керри, которая собрала в прокате в 15,2 раза больше первоначального бюджета.

Картина повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC. Джокер является и самым узнаваемым антигероем в истории кино. В фильме затронуты темы маленького американского человека с психическими расстройствами.

Видео: YouTube/WBRussia