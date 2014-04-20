Александр Петров упал на красной дорожке кинофестиваля

Он с иронией описал свое падение.

Актер Александр Петров опубликовал в Instagram пост, в котором с иронией описал свое падение на красной дорожке перед церемонией закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля (ММК).

Подписчики актера оценили его чувство юмора и согласились с тем, что его падение похоже на описанную знаменитую сцену из комедии Леонида Гайдая, где герой падает и произносит кодовую фразу "Черт побери!".

Недавно голливудские актеры из фильма "Черная вдова" пригласили россиян на шашлыки.

Фото: Instagram / @actorsashapetrov