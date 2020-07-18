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Голливудские актеры из фильма "Черная вдова" пригласили россиян на шашлыки

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В ролике актриса Рэйчел Вайс приглашает зрителей на шашлыки на майские праздники.

Киностудия Disney опубликовала в YouTube обращение к российским зрителям в преддверии премьеры "Черная Вдова". В ролике актриса Рэйчел Вайс приглашает зрителей на шашлыки на майские праздники.

Захватите уголь, мясо – на мне.

передала актриса Рэйчел Вайс

В кинокомиксе рассказывается о героине Черная Вдова, которая хочет разобраться с призраками прошлого. Премьера фильма Кейт Шортланд "Черная Вдова" состоится 8 июля.

Недавно герой Marvel упал на ребенка в торговом центре в Алматы.

Фото и видео: студия Marvel

Теги: марвел, мстители, рэйчел вайс
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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