Голливудские актеры из фильма "Черная вдова" пригласили россиян на шашлыки

Киностудия Disney опубликовала в YouTube обращение к российским зрителям в преддверии премьеры "Черная Вдова". В ролике актриса Рэйчел Вайс приглашает зрителей на шашлыки на майские праздники.
Захватите уголь, мясо – на мне.
передала актриса Рэйчел Вайс
В кинокомиксе рассказывается о героине Черная Вдова, которая хочет разобраться с призраками прошлого. Премьера фильма Кейт Шортланд "Черная Вдова" состоится 8 июля.
Недавно герой Marvel упал на ребенка в торговом центре в Алматы.
Фото и видео: студия Marvel
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