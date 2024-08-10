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Marvel показала трейлер сериала "Это все Агата"

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Релиз проекта намечен на 18 сентября.

В рамках официальной выставки D23 студия Marvel опубликовала в социальных сетях трейлер своего нового сериала "Это все Агата" (Agatha All Along). Показ первого сезона телевизионного шоу стартует с 18 сентября. Авторы подчеркнули, что в этот день зрителям от премьеры на стриминговом сервисе Disney Plus станут доступны сразу два из девяти эпизодов проекта.  Известно, что сюжет истории стартуют сразу после финала "Ванда / Вижн". Напомним, что персонаж Агата Харкнесс в схватке с ведьмой лишилась магических сил и оказалась в ловушке  на территории маленького городка Вествью.  В результате злодейку спасает некий молодой человек, который хочет пройти испытания на Дороге Ведьм. Для этого паре предстоит сформировать собственный ковен. 

Новый геймплейный трейлер и скриншоты шутера от первого лица с динозаврами Son and Bone.

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel, марвел, сериал, супергеройское кино, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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