Marvel показала трейлер сериала "Это все Агата"

В рамках официальной выставки D23 студия Marvel опубликовала в социальных сетях трейлер своего нового сериала "Это все Агата" (Agatha All Along). Показ первого сезона телевизионного шоу стартует с 18 сентября. Авторы подчеркнули, что в этот день зрителям от премьеры на стриминговом сервисе Disney Plus станут доступны сразу два из девяти эпизодов проекта. Известно, что сюжет истории стартуют сразу после финала "Ванда / Вижн". Напомним, что персонаж Агата Харкнесс в схватке с ведьмой лишилась магических сил и оказалась в ловушке на территории маленького городка Вествью. В результате злодейку спасает некий молодой человек, который хочет пройти испытания на Дороге Ведьм. Для этого паре предстоит сформировать собственный ковен.

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment