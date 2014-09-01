Вышел трейлер комедийного боевика "Главы государств"

Стриминговый сервис Prime Video представил трейлер комедийного боевика "Главы государств". Режиссером картины выступил Илья Найшуллер.
В центре сюжета окажутся премьер-министр Великобритании и президент США, на которых совершается атака во время их полета. Оба чудом выживают в результате покушения, но теперь им необходимо выбраться из возникшей передряги.
В главных ролях сыграли Идрис Эльба, Джон Сина, Джек Куэйд, Приянка Чопра Джонас и другие. Мировая премьера состоится 2 июля.
Ранее Netflix представил тизер-трейлер второго сезона сериала "Уэнсдэй".
Видео: YouTube / Prime Video
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