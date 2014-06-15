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Piter.TV находится в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти в 2024 году
Сегодня, 14:31
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Piter.TV находится в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых СМИ Петербурга и Ленобласти в 2024 году

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Piter.TV расположился на 9 месте рейтинга.

Компания "Медиалогия" 12 марта 2025 года опубликовала рейтинг медиаресурсов Петербурга и Ленинградской области за 2024 год. Piter.TV находится в топ-10 самых цитируемых региональных СМИ по итогам прошедшего года.

Piter.TV в общем рейтинге городских СМИ поднялся на две строчки вверх и оказался на девятом месте. В лидерах рейтинга: "Фонтанка.ру", 78.ru, газета "Петербургский дневник".


Скриншот: Медиалогия

Рейтинг "Медиалогии" оценивает уровень авторитетности издания. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 103 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. Также не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Фото: Piter.tv

Теги: медиалогия, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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