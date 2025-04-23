Вышел финальный трейлер боевика "Расплата 2"

Мировая премьера состоится 25 апреля.

Кинокомпания Amazon MGM Studios представила финальный трейлер боевика "Расплата 2". Режиссером картины выступил Гэвин О"Коннор.

Фильм является продолжением истории, вышедшей на большие экраны летом 2016 года, о бухгалтере с боевыми навыками Кристиане Вольфе. В новой части герой помогает агенту Министерства финансов раскрыть опасное преступление. Для этого он объединяется со своим братом Брэкстоном.

В главных ролях сыграли Бэн Аффлек, Джон Бернтал, Дж.К. Симмонс, Даниэлла Пинеда и другие. Мировая премьера состоится 25 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер хоррора "Оружие".

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios