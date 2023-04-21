На прощание с Папой Франциском пришли не менее 250 тыс. человек

Собор Святого Петра без устали принимает паломников.

Порядка 250-ти тысяч человек пришли попрощаться с Папой Франциском. Римский понтифик скончался 21-го апреля. На завтрашний день намечены официальные похороны, на которые от России приедет министр культуры Ольга Любимова.

По данным ватиканских источников информации, наплыв паломников вынуждает администрации собора Святого Петра, где лежит тело Франциска, продлевать время работы. Базилика делала это уже дважды – в среду и четверг. Сообщается, что храм принимал верующих даже ночью.

Сегодня был последний день, когда паломники могли увидеть тело понтифика. Уже завтра гроб будет опечатан перед торжественными похоронами.

Напомним, что девятидневный траур по Папе Франциску продлится с 26-го апреля до 4-го мая. А это значит, что уже 5-го числа кардиналы получат техническую возможность проголосовать за нового Папу Римского.

Фото: VATICAN MEDIA Divisione Foto