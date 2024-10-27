Выборы нового Папы Римского могут состояться 5 мая

Понтифика будут избирать из 135-ти кардиналов-претендентов.

Девятидневный траур по Папе Франциску продлится с 26-го апреля до 4-го мая. Такое решение приняла кардинальская конгрегация, – сообщают в Службе печати Святого престола.

Заседания конгрегации решают организационные вопросы в период "вакантного престола". В нем принимают участие 103 кардинала и другие иерархи. Из 252-х членов Коллегии кардиналов право голоса в конклаве имеют 135 кардиналов моложе 80-ти лет. Каждый из них, в теории, может стать новым Папой Римским.

Выборы нового понтифика пройдут в Сикстинской капелле. Для избрания Папой кандидату потребуется набрать по меньшей мере две трети голосов.

Напомним, ранее мы писали, что Министр Культуры РФ Ольга Любимова поедет на похороны почившего 21-го апреля Папы Римского Франциска от России. Соответствующее распоряжение дал Владимир Путин. Похороны понтифика намечены на 26-е апреля.

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