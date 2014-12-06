Новый геймплейный трейлер и скриншоты шутера от первого лица с динозаврами Son and Bone

Дата выхода игры в свет еще неизвестна.

Компания TeamKill Media выпустила в социальных сетях новый трейлер игрового процесса и скриншоты для своего нового шутера от первого лица на тему динозавров Son and Bone. Известно, что компьютерная игра разрабатывается для платформы консоли PlayStation 5. Согласно трейлеру проекта, официальный релиз состоится "скоро... очень, очень скоро...".

Сюжет рассказывает историю о том, как на одну из местных ферм в городе Пэчворке штата Монтана нападает группа известных бандитов. В результате шериф Сэм Джадж хочет привлечь виновных к ответственности любыми необходимыми средствами. Также ему предстоит спасти заложника, которого захватили преступники. В своем путешествии, из-за таинственных мотивов тех, кого он преследует, герой оказывается перенесенным в другой мир. Там он встречается с доисторическими существами, динозаврами. Персонажу приходится бороться за свою жизнь для того, чтобы вернуться домой.

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Фото и видео: YouTube / TeamKill Media