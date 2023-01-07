Переселение, новые вокзалы и стоимость билетов: как в Петербурге строят ВСМ

По состоянию на март 2025 года, проект ВСМ Санкт-Петербург — Москва находится на стадии активной реализации.

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой является одним из наиболее значимых инфраструктурных проектов России, направленных на улучшение транспортной связи между двумя крупнейшими городами страны. Проект предусматривает создание железнодорожной линии, позволяющей поездам развивать скорость до 400 км/ч, что сократит время в пути между двумя столицами до 2,5 часов.

Сроки реализации и текущий статус проекта

По состоянию на март 2025 года, проект ВСМ Санкт-Петербург — Москва находится на стадии активной реализации.

ОАО "РЖД" уже приступили к подготовительным работам по строительству участка входа ВСЖМ в Санкт-Петербург (от ст. Санкт-Петербург-Главный до ст. Обухово-II). Строительство центрального участка ВСЖМ в территориальных границах Санкт-Петербурга начнется после получения положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России" в этом году. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга в интервью ТАСС

Планируемая дата ввода магистрали – 1 апреля 2028 года. Согласование проекта со стороны госэкспертизы планируется получить до 1 июля 2025 года. Таким образом, на саму стройку отведено менее 3 лет.

Также, по данным вице-премьера РФ Виталия Савельева, первые два поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будут получены и сертифицированы в 2027 – начале 2028 года.

Сравнение с текущим железнодорожным сообщением между Москвой и Санкт-Петербургом

В настоящее время между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют скоростные поезда "Сапсан", развивающие скорость до 250 км/ч и преодолевающие расстояние между городами примерно за 4 часа. С запуском ВСМ время в пути сократится до 2,5 часов благодаря увеличению скорости движения поездов до 400 км/ч. Это позволит повысить привлекательность железнодорожного транспорта по сравнению с авиаперелетами и автомобильными поездками, предлагая более быстрый и комфортный способ передвижения между двумя столицами.

Стоимость проезда по ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Проезд по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург будет стоить около 10 тысяч рублей, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в интервью ТАСС осенью 2024 года.

Новый вокзал на станции "Волковская"

В рамках реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге запланировано строительство нового вокзального комплекса в районе станции метро "Волковская". Этот объект станет важной частью городской транспортной системы, обеспечивая удобную пересадку пассажиров между различными видами транспорта.

Компания "Нацпроектстрой" возведет трехэтажный вокзал, который позволит перераспределить пассажиропоток и снизить нагрузку на Московский вокзал. Помимо этого, в рамках строительства ВСМ подрядчик проложит 70 км железнодорожных путей, построит два моста, восемь путепроводов, три эстакады и два тоннеля. Также предусмотрено создание пяти постов электрической централизации, оснащенных современными цифровыми системами управления движением поездов, а вдоль путей будут установлены шумозащитные экраны.

На месте действующей грузовой станции "Волковская" появится новая пассажирская станция, куда будет перенесено пригородное движение Московского и Волховстроевского направлений. Это позволит оптимизировать транспортные потоки и освободить Московский вокзал для обслуживания поездов высокоскоростной магистрали.

Фото: пресс-служба ГК "Нацпроектстрой"

Как будет выглядеть терминал ВСМ у Московского вокзала

В январе 2025 года Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) утвердил окончательный архитектурный облик терминала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, который разместится рядом с Московским вокзалом.

Фото: КГА

Разработкой проекта занималось ООО "Первый проектный институт" по заказу ОАО "РЖД". Новый терминал будет примыкать к Московскому вокзалу, при этом его архитектурные решения предусматривают сохранение исторических складов Кокоревых. Эти здания станут частью будущего транспортного узла, а основные новые площади разместятся над ними.

К терминалу можно будет подъехать с трех направлений: с Лиговского проспекта, улицы Военной и проектируемого продолжения Днепропетровской улицы, которое соединит его с улицей Черняховского.

Фото: КГА

Для удобства пассажиров высокоскоростной магистрали планируется использовать уже действующие станции метро. В ближайшее время на станции "Лиговский проспект-1" появится дополнительный выход, а в дальнейшем к терминалу будет подключен вестибюль станции "Лиговский проспект-2" строящейся Красносельско-Калининской линии.

Изъятие земли для строительства ВСМ Петербург – Москва

Росжелдор выпустил распоряжение, согласно которому начнется изъятие земельных участков для строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Как стало известно Piter.tv, документ, подписанный 15 января 2025 года, касается участка трассы, который пролегает от Обухово до Великого Новгорода.

Скриншот: распоряжение Росжелдора

В рамках реализации инфраструктурного проекта будет проведена подготовка территорий для прокладки пути, необходимой инженерной инфраструктуры и сопутствующих объектов. Изъятие земель осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, которое предусматривает компенсации собственникам за изымаемые участки. Все перечисленные в документе участки, а их более 20, относятся к району Софийской улицы. Среди прочего речь идет примерно о гектаре, который принадлежит компании "ИЛР Инвест", примерно 2 гектарах ООО "Логистический парк „Софийский"", почти 6 гектарах компании "Антик", гектаре компании "Агробалт" и небольших участках ООО "ПромБокс" и ООО "Активная упаковка".

Снос зданий и переселение жителей

В рамках реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) и создания нового вокзального комплекса в Санкт-Петербурге также планируется освободить территорию от существующей жилой застройки.

Согласно данным, представленным 12 марта 2025 года заместителем начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству Санкт-Петербург ОАО "РЖД" Евгением Кабаковым, всего под расселение попадут 120 квартир. В Центральном районе будет изъято 18 жилых помещений, а на Фарфоровском посту во Фрунзенском районе – оставшиеся 102. Людей оттуда будут переселять ориентировочно с июля по ноябрь.

Из них 53 квартиры принадлежат частным владельцам, 3 находятся в общей долевой собственности города и физических лиц, а 45 помещений используются по договорам социального найма. В общей сложности под снос попадут шесть домов: № 34, 40, 48 и 54, а также два здания – № 2 и 4 – расположенные по другую сторону Цимбалинского путепровода. Три из них обладают охранным статусом и находятся в границах исторического достопримечательного места, поэтому их предполагается не сносить, а переместить.

Что касается компенсации, то местных жителей заверили, что оценка будет отталкиваться от рыночной стоимости недвижимости, а не кадастровой, а стоимость земли под домом будет учтена. Кроме того, обещают учесть наличие ремонта, затраты на аренду (3-4 месяца) и два переезда – во временное жилье и затем на новое постоянное место жительства. Плюс услуги риелтора.

В феврале 2025 года Росжелдор издал распоряжение о выкупе 56 квартир, находящихся в частной и общедолевой собственности. Вопрос об изъятии жилья, относящегося к социальному найму, пока остается на стадии проработки.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Коллаж: Piter.TV/Freepik/Градостроительный комплекс Москвы